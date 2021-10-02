Горняк22: На барнаульские маршруты закупили 10 автобусов 16-летней давности

Автобус Фото: barnaul.org

Всего в с 2019 по 2021 год в Барнауле заменили более 30% техники от общего числа ежедневного транспорта. Закупили автобусы на такие маршруты, как 18, 51, 77, 144 и другие

Барнаульский перевозчик «Вега-транс» купил 10 больших автобусов на маршрут №20. Сейчас транспорт уже вышел на линию, сообщает пресс-служба мэрии города.

В компании отметили, что, несмотря на то, что транспорт 2005 года выпуска, он находится в хорошем состоянии. В автобусах есть кондиционеры и отопление.

Кроме того, в 2021 году перевозчики закупили 61 автомобиль малой и средней вместимости. Объем инвестиций при этом составил более 165 млн рублей. Еще 57 машин приобрели в прошлом году за 140 млн рублей.

В этом году «Горэлектротранс» также планирует капитально отремонтировать семь трамваев. В настоящее время работы провели в пяти. При таком ремонте меняют ходовую часть вагона, крышу, проводят утепление салона и модернизируют электрооборудование.

Ранее «Толк» сообщал, что московские трамваи партиями везут в Барнаул. По словам гендиректора «Горэлектротранса» Николая Петряшина, они аналогичны местным, но уже модернизированы. Транспорт направлен Алтайскому краю безвозмездно. Вместимость вагонов составляет 145 человек

ТОЛК