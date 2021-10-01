Горняк22: Дело бывшего алтайского депутата-единоросса о хищении 6 млн ушло в суд

Сергей Сивец Фото: altai-ter.er.ru

После того как стало известно об уголовном преследовании Сивца, он вышел из партии. Свою вину в инкриминируемом преступлении мужчина уже признал

В Алтайском крае в суд направили материалы уголовного дела по обвинению бывшего депутата АКЗС от «Единой России» и экс-начальника Северо-Восточного ДСУ Сергея Сивца в растрате в особо крупном размере. Об этом 30 сентября сообщает следственное управление СКР по региону.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал и полностью возместил ущерб», – проинформировали в ведомстве.

Для обеспечения гражданского иска на сбережения и имущество обвиняемого наложили арест на сумму 8,7 млн рублей.

По данным следствия, осенью 2020 года Сивец заключил договор субподряда на нанесение дорожной разметки с одной из фирм, в которой был фактическим соучредителем.

«Имея умысел на хищение денежных средств, обвиняемый существенно завысил стоимость работ и похитил денежные средства на сумму более 6 миллионов 170 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ.

Ранее «Толк» сообщал, что Сергей Сивец может быть причастен к уголовному преследованию бывшего министра транспорта края Александра Дементьева. По одной из версий, именно Сивец мог принести высокопоставленному чиновнику взятку в размере 5 млн рублей в коробке из-под дорогого алкоголя, а затем, когда сам оказался под следствием, рассказал об этом следователям.

Любопытно, что оба процесса будут проходить параллельно – ранее в этот же день стало известно, что в суд ушло и дело Дементьева.

ТОЛК