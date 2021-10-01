Горняк22: В Барнауле в районе шинного завода УАЗ «прилёг» на крышу

ДТП на Космонавтов Фото: vk.com/barneos22

Инцидент произошел в районе шинного завода. Что именно стало причиной аварии и были ли в ней пострадавшие, пока не известно

30 сентября в Барнауле на проспекте Космонавтов перевернулся уазик, сообщает «Инцидент Барнаул».

Очевидцы выложили видео, на котором можно увидеть авто, которое перевернулась на крышу после ДТП. Машина также повредила бетонные конусы, которые стояли около дороги.

«Эти конусы выпирали на проезжую часть. Несколько раз на это обращал внимание», – рассказал подписчик сообщества.

Ранее в Барнауле автомобиль разбился о колонну рекламного щита. Водитель иномарки потерял управление, и автомобиль выбросило в кювет. Оба находившихся в салоне человека получили тяжелые травмы. Авария произошла поздно вечером 28 сентября.

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