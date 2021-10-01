Горняк22: Всех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» признали виновными

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Дело начали рассматривать еще в мае 2019 года. За это время потерпевшими признали почт 450 человек. Сроки подсудимым озвучат позднее

В Кемерове суд признал виновными восьмерых фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает NGS42.RU.

Три руководителя ТРЦ оказались виновны в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Суд установил, что 26 июня 2017 года гендиректор комбината Богданова встретилась с техдиректором Соболевым и предложила ему войти в ОПГ и оказывать услуги, не соответствующие требованиям безопасности. С ними в сговоре состояла и гендиректор ТРЦ Судденок, признал суд.

Других фигурантов дела признали виновными в нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, и халатности.

В ходе расследования выявили такие нарушения, как аварийное состояние системы пожаротушения, не соответствующий нормам план эвакуации, система порошкового пожаротушения не была подключена к системе оповещения. Кроме того, двери для эвакуации были заперты, а часть помещений не оборудовали системой пожаротушения.

Напомним, что 25 марта 2018 года в Кемерове в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. Возгорание началось на верхнем этаже, где были детские игровые зоны и кинозалы. В результате ЧП погибли 60 человек, из них 37 – дети.

Ранее обвиняемые по делу о пожаре в «Зимней вишне» охранник Сергей Антюшин и один из владельцев ТЦ, Георгий Соболев, принесли соболезнования в последнем слове. По делу о пожаре в торговом центре было возбуждено несколько уголовных дел и арестованы 15 человек.

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