Горняк22: «Стало еще хуже»: в поселке Барнаула «утонула» новая ливневка

Лужи на дороге Фото: instagram.com/yuzniybarnaul

Горожане в соцсетях пишут, что сточные воды на этом участке скапливаются после дождей уже на протяжении 30 лет и даже после ремонта ничего не поменялось

Жители барнаульского поселка Южного пожаловались на то, что новая ливневка на проблемном участке не справляется с работой. Пост об этом появился в аккаунте @yuzniybarnaul в Instagram.

На опубликованных кадрах видна огромная лужа на дороге у больницы №10. Затоплена оказалась не только проезжая часть – под водой полностью скрылся и тротуар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от п. Южный г. Барнаул (@yuzniybarnaul)

Местные говорят, что на этом участке после дождей подобная ситуация возникала всегда, и люди надеялись, что после ремонта дороги и строительства ливневки что-то изменится, но «стало еще хуже».

«Жила на Южном 30 лет. И эта лужа там всегда. С – стабильность», – написала одна из горожанок.

Комментаторы под публикацией обратились к администрации и губернатору края Виктору Томенко с вопросами, на что пошли выделенные деньги и как строят ливневки, если «они ни черта не работают».

Проблема сточных вод возникает в Барнауле регулярно. Ранее власти признавались, что не готовы «одномоментно» отремонтировать все ливневки в городе. Начать ремонт они планируют весной 2022 года.

ТОЛК