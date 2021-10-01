Горняк22: Голый мужчина напал на охрану железнодорожного вокзала в Барнауле

Кадр из видео Фото: instagram.com/yuzniybarnaul

Полностью обнаженный человек ворвался в зал ожидания и начал избивать пожилого секьюрити. Скрутить нападавшего смогли два подоспевших на помощь полицейских и пассажир

В Барнауле абсолютно голый мужчина напал на охрану железнодорожного вокзала. Кадры инцидента появились в соцсетях.

На съемке видно, что в зал ожидания врывается обнаженный человек и бросается с кулаками на пожилого охранника. Практически мгновенно на помощь к секьюрити подбегают сотрудники полиции. Втроем с одним из пассажиров после довольно продолжительной борьбы им все-таки удается скрутить дебошира.

Когда произошло нападение и мотивы нападавшего – не раскрывается. Пользователи предположили, что мужчина находился под действием наркотиков.

В линейном управлении МВД на транспорте «Толку» рассказали, что задержанного мужчину передали врачам.

Барнаульцы регулярно обнажаются на публике. Так, 1 апреля голый и шустрый горожанин бегал по улице в спальном квартале.

ТОЛК