Горняк22: На Алтае водителя Land Cruiser отправили в колонию-поселение за смертельное ДТП

Место ДТП Фото: "Барнаул22"

Авария произошла летом 2020 года на федеральной трассе Чуйский тракт — водитель внедорожника пошел на рискованный обгон и не успел закончить маневр, столкнувшись с седаном на встрече

В Алтайском крае вступил в законную силу приговор водителю внедорожника, по вине которого в ДТП погиб человек, еще двое, в том числе ребенок, получили тяжелые травмы. Об этом «Толку» сообщил прокурор Зонального района Александр Кабак.

Смертельная авария произошла 8 июля 2020 года на Чуйском тракте в районе села Шубинка.

Как установил суд, 38-летний барнаулец за рулем Toyota Land Cruiser, не убедившись в безопасности маневра, пошел на обгон фур и не успел вовремя вернуться на свою полосу движения, столкнувшись на встречке с Datsun on-DO.

В результате аварии водитель седана погиб на месте, его пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии. Серьезные травмы также получил ребенок-пассажир внедорожника.

Эксперты оценили вред здоровью пострадавших как тяжкий.

С учетом смягчающих обстоятельств – обвиняемый признал вину, полностью раскаялся и частично возместил ущерб – суд назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселении. Впоследствии в апелляции адвокатам подсудимого удалось уменьшить этот срок до 1 года и 10 месяцев.

ТОЛК