Горняк22: Юрий Шамков вернулся в число собственников родного «Барнаульского завода АТИ»

Юрий Шамков Фото: Виталий Барабаш

Юрий Шамков официально вернулся в число учредителей «Барнаульского завода АТИ». Соответствующая запись появилась в сервисе «Спарк-Интерфакс». Ему с 29 сентября принадлежит 12,41% доли в уставном капитале.

Его сыну Артему Шамкову, который является генеральным директором завода, принадлежат еще 7,3%, а Антонине Шамковой – 3,49%. Львиная же доля находится в собственности Закрытого паевого инвестиционного фонда «Фонд А», зарегистрированного в Новосибирске. Он, в свою очередь, принадлежит компаниям «ОСД» (Москва) и «ТМ Траст» (Новосибирск). Цепочка собственников первой ведет с кипрской «Мосено инвестментс лимитед», второй – к частным лицам.

Паевый фонд стал основным собственником завода в сентябре 2020 года.

Юрий Шамков в разных доля также участвует в компаниях «АТИ Маркет», «Барнаул АТИ», «Комплектзапчасть», «Промлитье», «РКМ, «РМС». Все они зарегистрированы там же, где и завод АТИ, – в Барнауле, на пр. Космонавтов, 14.

В «нулевых» Шамков-старший сам руководил предприятием, по сути, адаптировав производственные и финансовые процессы в нем к новой экономической реальности. Он был гендиректором и председателем совета директоров предприятия до 2008 года. После этого он официально из управления заводом вышел, так как стал сенатором и не имел права заниматься бизнесом. Однако предприятие принадлежало членам семьи или структурам, с ними связанным.

05 февраля, 15:53

Рабочие барнаульского завода АТИ спели и сплясали в клипе за Путина

Видео появилось в Instagram директора предприятия, а затем было опубликовано в аккаунте kremlin_putin, на который подписаны более полумиллиона человек

После того, как у него испортились отношения с прежним губернатором края Александром Карлиным, она сначала ушел в аппарат Совета Федерации, затем был замглавы федерального Фонда развития промышленности. А в июле 2020 года возглавил Общественную палату Алтайского края.

Он получил поддержку Виктора Томенко почти сразу после его избрания губернатором – глава региона посетил открытие нового цеха на заводе АТИ, затем во всем помогал Шамкову, когда тот – уже как глава алтайской Федерации гребли на байдарках и каноэ – готовил этап Кубка мира в Барнауле. И именно Томенко выдвинул Шамкова в Общественную палату.

На недавних выборах Общественная палата организовала Центр наблюдения за ними. Юрий Шамков в выборах не участвовал. А вот его сын Артем, ставший депутатом на довыборах в 2020 году, решил повторить попытку уже на очередных выборах в краевое заксобрание, а также вошел в список «Единой России» в думской кампании. Однако в Госдуму прошел только лидер списка Владимир Шаманов, а на округе Шамков-младший потерпел поражение от коммуниста.

ТОЛК