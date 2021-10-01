Горняк22: Жители домов в Барнаульской зоне заплатят за мусор по новым тарифам

Мусор. ТКО Фото: Анна Меньшикова

2 июня 2021 года в Барнаульской зоне приступил к работе новый регоператор «Экосоюз». Смена оператора потребовала установления нового тарифа

Новый тариф по вывозу бытовых отходов был установлен для жителей Барнаульской зоны 29 сентября, сообщает Управление Алтайского края по государственному регулированию и тарифам.

Так, теперь он равен 450,20 руб./куб.м. Тариф будет применяться с 1 октября 2021 года.

для жителей многоквартирных домов – 54,43 руб./чел. в месяц;

для жителей частного сектора – 56,28 руб./чел. в месяц.

К Барнаульской зоне относятся Барнаул, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский и Троицкий районы края.

На размер тарифа повлиял и учет расходов на вывоз мусора, который должен соответствовать санитарным нормам: это должны делать ежедневно летом и один раз в три дня зимой.

Отмечается, что плата за мусор для жителей Барнаульской зоны теперь распределена более равномерно. При прежних нормативах и тарифах была платежная нагрузка в сторону жителей Барнаула, а вывоз мусора из сельских территорий это делало убыточным.

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