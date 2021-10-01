Горняк22: Астрологи назвали пять самых опасных дней в октябре 2021 года

Планеты. Спутник. Космос Фото: ParallelVision с сайта Pixabay

В октябре нас ждет пять опасных дней, поэтому при планировании дел на месяц следует брать их во внимание. Это поможет обойти стороной большинство проблем

7 октября. Переход Венеры в Стрельца

Этот переход считается одним из важных, но также и неблагоприятным. Стрелец – огненный знак, а в планете Венере нет даже маленькой части этой стихии. Именно поэтому день считается поистине опасным. Этот период продлится несколько недель вплоть до 4 ноября. В это время будет сложно построить взаимоотношения с близкими людьми, также есть вероятность быстро растратить свои энергетические запасы.

8 октября. Солнце в соединении с Марсом

В этот день планета Марс спрячется за Солнцем, что вызовет мощный всплеск негативных волн. Такое расположение отрицательно скажется на жизни многих людей, они станут эмоциональными, агрессивными, не готовыми идти на уступки и находить общий язык.

9 октября. Солнце в соединении с Меркурием

Солнце в этот день окажется в соединении с другой планетой – Меркурием. Эксперты советуют 9 октября не отправляться в путешествия и беречь свои накопления.

Астрологи отмечают, что Меркурий и Марс также окажутся в соединении. Поэтому этот день считается самым опасным в месяце. 9 октября будет преобладать негативная энергетика.

20 октября. Полнолуние в Овне

20 октября полная Луна окажется в знаке Овна. Эксперты предупреждают, что у многих в этот день все будет валиться из рук. У некоторых появится неуверенность в себе, а также агрессия и нетерпимость.

30 октября. Переход Марса в Скорпиона

Астрологи прогнозируют очень опасный переход планеты в знак Скорпиона. В этот день может подорваться мотивация многих людей, а также пропадет желание двигаться вперед. 30 октября будет самым ленивым днем месяца.

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ТОЛК