Горняк22: Умер актер из сериалов «Мент в законе» и «Универ» Константин Глушков

Константин Глушков Фото: кадр из фильма "Герой по вызову"

Помимо съемок в кино, артист также написал сценарии к сериалам «Проклятый рай», «Наркотрафик», фильму «Спираль» и нескольким документальным фильмам

25 сентября скончался актер театра и кино 57-летний Константин Глушков. Об этом рассказал его сын на странице актера в Instagram.

Стало известно, что артист умер в реанимации из-за остановки сердца. 28 сентября актера похоронили на Алабушевском кладбище Зеленограда.

Константин Глушков родился 17 мая 1965 года в Холмске. 1991 году он начал свою карьеру в кино. Всего он снялся в 135 фильмах и сериалах, среди которых наиболее известны «Солдаты», «Универ», «Мент в законе» и «О чем говорят мужчины. Продолжение».

Ранее умер советский и российский блюзовый певец Николай Арутюнов. Музыкант написал гимн футбольного клуба «Динамо Москва». Кроме того, он стал первым россиянином, который выступил на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля. Певец также участвовал в шоу «Голос 60+» и «Голос. Перезагрузка».

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