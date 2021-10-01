Горняк22: Настя Ивлеева представила первый выпуск драг-шоу «Королевские кобры»

Драг-шоу "Королевские кобры" Фото: Скриншот видео

Блогер презентовала премьерный выпуск первого драг-шоу в российском YouTube «Королевские кобры». Девушка назвала этот момент историческим

О чем драг-шоу «Королевские кобры»

29 сентября на YouTube-канале Насти Ивлеевой вышло новое шоу, которое называется «Королевские кобры». Оно о мужчинах, переодетых в женщин и ведущих себя весьма экстравагантно. Шоу предназначено строго для взрослых.

В каждом выпуске артистов ждет три отборочных этапа, в каждом из них зрители выберут победительницу, которая попадет в финал. В финале выпуска приглашенный гость шоу из трех претенденток должен будет выбрать одну и присвоить ей статус королевы.

В суперфинале, который, предположительно, пройдет спустя пять выпусков, королевы поборются за главный приз – миллион рублей и звание самой яркой королевы вечеринки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Что такое драг-культура

Драг-культура пришла в нашу страну из США. Драг – это аббревиатура выражения dressed as a girl, которая дословно переводится – «одетый как девочка». Об этом пишет портал «Сплетник».

Культура начала развиваться в 1950-е годы. В то время мужчин, драг-квинов, которые одевались в женские наряды, преследовали по закону. Они были вынуждены выступать в подпольных клубах, на которые периодически совершались полицейские облавы. Но ситуация изменилась после 1969 года, когда драг-артисты получили большую поддержку общества.

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