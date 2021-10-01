Горняк22: «Рыцари сверкающей машины» случайно стали звездами соцсетей

Автомобиль Фото: pexels.com

Многие пользователи Сети оценили творческий подход малолетних бизнесменов, видео с их участием стало вирусным в интернете

Дети из Санкт-Петербурга прославились на всю страну из-за креативной манеры, с которой они предлагают водителям помыть их машины, сообщает «Инцидент Барнаул».

В Сети появилось видео, на котором подростки рекламировали свои услуги по мытью автомобилей.

«Здравствуйте! Приятно вас лицезреть. Мы, рыцари сверкающей машины, хотим помочь вымыть грязь на вашем железном скакуне. Ну что – мыть или не мыть, вот в чем вопрос», – представились подростки.

Ранее на Алтае дети из яслей остались без присмотра и ушли из детсада. Ворота во время дневной прогулки оказались открыты, а за малышами никто из воспитателей не смотрел. Полицейский доставил детей в отделение, откуда их забрали родители.

ТОЛК