Горняк22: В Алтайском крае снова начался рост числа заболевших коронавирусом

Коронавирус Фото: Анна Меньшикова

Темпы распространения коронавируса в регионе снова увеличиваются – выявляемые за сутки случаи ковида растут с каждым днем

254 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Всего на 30 сентября заболели 77 672 человека, сообщает региональный оперштаб.

При этом в последние дни выросло число случаев коронавируса среди детей – за эту неделю в сутки их выявляют от 16 до 36 случаев за 24 часа. Всего в крае с начала пандемии уже 5 669 заразившихся детей в возрасте до 17 лет.

26 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 22 – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 5 430 жителей региона.

529 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 234 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в госпиталях региона с подтвержденным коронавирусом сейчас находятся 2 902 пациента. Еще у 437 больных COVID-19 не выявили, но люди находятся в больницах с пневмониями, схожими с ковидными.

98 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 59 407 пациентов.

Всего в крае развернуто 4 008 коек для ковидных больных (+50 за сутки), из них на сегодняшний день свободно 669 мест.

На утро 30 сентября в Алтайском крае прививаются 687,7 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 71,

Рубцовск – 20,

Бийск – 19,

Заринск – 15,

Славгород – 13,

Алейск – 12,

Локтевский район – 7,

Белокуриха – 6,

Егорьевский и Змеиногорский районы – по 5,

Камень-на-Оби, Волчихинский, Калманский, Рубцовский и Шипуновский – по 4,

Алейский, Бийский, Завьяловский, Зональный, Кулундинский, Новичихинский, Табунский, Топчихинский, Угловский и Усть-Пристанский район – по 3,

Новоалтайск, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Благовещенский, Красногорский, Мамонтовский, Михайловский, Тальменский и Третьяковский районы – по 2,

Алтайский, Баевский, Краснощековский, Курьинский, Павловский, Романовский, Солтонский, Тюменцевский, Целинный, Чарышский и Шелаболихинский районы – по 1.

ТОЛК