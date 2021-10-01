Горняк22: Центральный пляж Бийска утопает в мусоре после купального сезона

Мусор на пляже Фото: "Бийское телевидение"

Остатки упаковки, пластиковые и стеклянные бутылки, а также другие бытовые отходы постепенно разносит по берегу реки Бии

Центральный пляж Бийска остается засыпан мусором спустя более чем месяц после закрытия купального сезона. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Жители города рассказали ресурсу, что во время прогулки по берегу наталкиваются на кучи отходов – собранный прежде в мешки сор вываливается из пакетов и разлетается по пляжу. Здесь же на песке валяются обломки мебели.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства города журналистов заверили, что ликвидируют свалку в ближайшее время.

Ранее жительница Барнаула показала «гиблое место» – свалку прямо «под носом» у администрации.

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