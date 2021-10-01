Горняк22: Четыре котельные в Алтайском крае отключены от электроэнергии за неуплату

Отопление Фото: "Толк"

Глава алтайского минстроя Иван Гилев заверил, что в ближайшие пару дней эти котельные смогут продолжить работу и тепло у людей будет

Только четыре котельные в Алтайском крае остаются отключены от электроэнергии за неуплату. Все они находятся в Хабарах и их должны запустить в ближайшие пару дней. Об этом во время онлайн-конференции 30 сентября заявил глава алтайского минстроя Иван Гилев.

В начале сентября на заседании правительства чиновник говорил о том, что в Алтайском крае остаются отключенными от электроэнергии 164 котельные.

«Но после 15 сентября их быть не должно», – сказал тогда министр.

Как оказалось, по состоянию на 30 сентября эту задачу выполнить не удалось.

Гилев пояснил, что в Хабарах концессионер прекратил оказывать свои услуги (о каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил. – Прим. ред.). В связи с этим главе района пришлось создавать новое казенное предприятие и заключать с энергетиками новые договоры.

Министр добавил, что в Хабарском районе удалось договориться с энергетиками о подключении котельных, которые отапливают все социальные объекты.

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