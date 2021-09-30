Горняк22: В Алтайском крае 18-летняя девушка попала под поезд

Поезда. Вокзал Фото: pixabay.com

Транспортная полиция призывает граждан соблюдать правила безопасности на железной дороге и переходить пути только в предназначенных для этого местах

В Алтайском крае на железнодорожной станции Усть-Тальменская получила травму 18-летняя девушка, сообщает пресс-служба регионального линейного управления МВД на транспорте.

Стало известно, что пострадавшая местная жительница решила сократить дорогу и пролезла под вагоном грузового поезда. После этого она перешла следующий железнодорожный путь в неположенном месте.

Девушка была в капюшоне и слушала музыку через наушники, поэтому не заметила приближающийся локомотив. Машинист экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось.

Пострадавшая получила ушиб правой ноги и была доставлена в больницу Тальменки. Врачи оказали ей необходимую помощь, госпитализация пациентке не потребовалась.

Ранее в Алтайском крае поезд сбил мужчину на железнодорожных путях. Пешехода доставили в больницу с тяжелыми травмами. Предварительно известно, что пострадавший в момент ЧП был пьян.

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