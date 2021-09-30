Горняк22: Соцсети: в Алтайском крае 73-летний водитель устроил смертельное ДТП на встречке

Место ДТП Фото: "Инцидент Рубцовск"

Столкновение, предварительно, произошло в тот момент, когда один из водителей пошел на обгон попутного автомобиля и выехал на встречную полосу

Два человека погибли, еще двое получили травмы в лобовом ДТП в Алтайском крае. Об этом сообщает паблик «Инцидент Рубцовск».

Авария произошла 28 сентября около 17.00 на 231-м километре федеральной трассы А-322 (Поспелихинский район).

По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля Lada Vesta, двигавшийся в сторону Рубцовска, при обгоне попутного автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем Honda Accord.

В результате аварии водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, его пассажир – 66-летняя женщина – умерла в ЦРБ. 34-летняя женщина-водитель Honda Accord и ее 36-летний мужчина-пассажир получили травмы, госпитализация им не потребовалась .

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле автомобиль разбился о колонну рекламного щита.

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