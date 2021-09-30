Горняк22: Алтайское село оказалось без тепла при +5 за окном

Отопление Фото: "Толк"

Еще 10 дней назад готовность обновленных теплосетей к запуску глава муниципалитета в интервью местной газете оценивал всего в 65%

Крупный алтайский райцентр Михайловское на исходе сентября остается без центрального отопления из-за капремонта теплосетей. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

По данным ресурса, температура в квартирах едва дотягивает до +15, два детских сада и школу закрыли на карантин из-за ОРВИ – местные жители связывают это с низкой температурой в зданиях.

По контракту, подрядчик должен завершить работы уже 30 сентября, однако люди в этом сомневаются – они сообщают, что ремонтные бригады на раскопанных тепломагистралях появляются нечасто.

Районная прокуратура уже вынесла предостережение в адрес подрядчика.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что с проблемой отсутствия отопления сталкиваются и в других населенных пунктах Алтайского края – так, жители села Лебяжьего под Барнаулом уже две недели живут без тепла.

ТОЛК