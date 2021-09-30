Горняк22: На Алтае тракториста судят за уничтожение сена на 600 тысяч рублей

Трактор Фото: канал "Толк"

Рабочий вышел в поле на машине с изготовленной в кустарных условиях выхлопной системой, которую не оборудовали искрогасителем

В Алтайском крае в суд направили уголовное дело против тракториста – мужчину обвиняют в том, что он по неосторожности сжег чужое сено, причинив ущерб на сотни тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Следствие становило, что работник заготавливал сено на тракторе с кустарно изготовленной выхлопной системой без искрогасителя.

«В результате вылета из выхлопной трубы окалин произошло возгорание сухой травы, приведшее к пожару», – говорится в сообщении.

В результате огонь уничтожил 25 стогов и 400 тюков сена на сумму 600 тысяч рублей.

Трактористу грозит до года лишения свободы.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в барнаульском лесу неизвестные вырыли котлованы и повредили корни деревьев.

ТОЛК