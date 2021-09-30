Горняк22: Глеб Самойлов на концерте в Барнауле разочаровал поклонников

Глеб Самойлов Фото: instagram.com/thematrixx_official

Певец не попадал в ноты, почти не двигался по сцене, а в конце, скупо попрощавшись, быстро удалился за кулисы. Поклонники предположили, что он был пьян

Зрители концерта экс-фронтмена культовой российской рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова оказались разочарованы выступлением кумира в Барнауле. Об этом они рассказали в соцсетях.

Городские сообщества опубликовали видео с шоу – судя по кадрам, певец не попадал в ноты, почти не двигался по сцене, а в конце, скупо попрощавшись, быстро удалился за кулисы.

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Поклонники предположили, что Самойлов находился в состоянии опьянения.

«Люблю эту группу, но это полное неуважение к своей аудитории – выйти в невменяемом состояни, и жевать хиты!»,

«Пипец, а ведь кумиром моим когда-то был»,

«Очень грустно смотреть на наших кумиров, нельзя выходить на сцену в таком состоянии, ну нельзя», – пишут они.

Впрочем, нашлись и те, кто остался доволен концертом.

«Было здорово! Зря пишут, что бухой или под чем-то, все прошло отлично»,

«Я так понимаю, он наоборот трезв! Видимо, стал держать себя в руках! Молодец! Но уже не вернёшь, что потерял!», – пишут люди.

Глеб Самойлов, начиная с 1991 года и до конца существования группы в 2010 году являлся основным автором слов и музыки. Большая часть песен, включая самые известные, написана им. Ранее музыканта неоднократно подозревали в злоупотреблении алкоголем. На некоторых выступлениях коллективу приносилось буквально на руках выносить его со сцены. В одном из недавних интервью в СМИ Глеб признался, что в последнее время ему «приходится выживать».

Ранее стало известно, что рэпер Face отменил концерты в сибирских городах из-за угроз.

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