Горняк22: Ларисе Гузеевой перельют кровь переболевшего коронавирусом донора

Лариса Гузеева Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva

Сама Гузеева пока никак не прокомментировала свое состояние. Дочь телеведущей Ольга Бухарова потребовала прекратить ей задавать вопросы о матери

Телеведущей Ларисе Гузеевой, которая недавно попала в больницу, сделают переливание крови от переболевшего коронавирусом донора, сообщает Telegram-канал Mash.

Через донорскую плазму артистка получит антитела, которые якобы помогут ей бороться с коронавирусом и избежать серьезных осложнений. Сейчас врачи оценивают состояние телеведущей как средней тяжести.

Ранее стало известно, что Ларису Гузееву госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке. Телеведущую привезли на скорой помощи. Позже врачи у Гузеевой подтвердили коронавирус. При этом компьютерная томография якобы поражения легких не показала.

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