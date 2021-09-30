Горняк22: В Алтайском крае за три дня коронавирусом заболели почти 750 человек

Коронавирус Фото: pixabay.com

Всего в России сейчас 7,4 млн заразившихся коронавирусом. Среди заболевших умерли 205,5 тыс. человек. Привились сейчас 28,3% от общего населения страны (87-е место среди стран мира)

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 251 новый случай коронавирусной инфекции. С начала недели, за три дня, в регионе оказалось 746 заболевших.

Всего на 29 сентября с начала пандемии инфицированы 77 418 человек, в том числе 5 653 ребенка в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

514 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В том числе 215 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

23 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 19 – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 5 404 жителя региона.

59 жителей Алтайского края выздоровели от коронавируса за последние 24 часа. С начала пандемии выздоровели 59 309 человек.

Больше всего в регионе зараженных коронавирусом в Барнауле – 26 940. На втором и третьем местах – Бийск (6 829) и Рубцовск (5 325).

Всего в крае развернуто 3 958 коек для ковидных больных (+60 за сутки), из них на сегодняшний день свободно 751 место.

На утро 29 сентября в Алтайском крае прививаются 685,6 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 76,

Бийск – 24,

Рубцовск – 21,

Алейск – 12,

Заринск – 9,

Локтевский и Усть-Калманский районы – по 8,

Яровое – 7,

Залесовский, Ключевский и Угловский районы – по 6,

Поспелихинский и Шипуновский районы – по 5,

Бийский район – 4,

Новоалтайск, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Курьинский, Михайловский, Первомайский, Топчихинский, Тюменцевский и Шелаболихинский районы – по 3,

Камень-на-Оби, Краснощековский, Кулундинский, Павловский, Табунский, Третьяковский, Троицкий и Целинный районы – по 2,

Зональный, Косихинский, Крутихинский, Новичихинский, Рубцовский, Солтонский, Тогульский и Чарышский районы – по 1.

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