Горняк22: Умер советский и российский блюзовый певец Николай Арутюнов

Николай Арутюнов Фото: instagram.com/nikolayarutyunovofficial

Николай Арутюнов был автором гимна футбольного клуба «Динамо Москва». Он также написал музыку официального гимна кампании по выдвижению Сочи столицей зимней Олимпиады

Умер 63-летний блюзовый певец Николай Арутюнов. Об этом сообщила представитель его сына, сообщает «РБК».

«Да, это так, Николай Арутюнов умер. Прощание уже состоялось», – рассказала она.

Причину смерти артиста пока не уточнили.

За свой долгий творческий пусть музыкант стоял у истоков нескольких коллективов. В 1994 году Арутюнов стал первым российским музыкантом, выступившим на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтре.

Он также неоднократно пел с зарубежными артистами Johnny Copeland, Lee Rocker, B.B. King и участвовал в шоу «Голос 60+» и «Голос. Перезагрузка».

Ранее умер президент Гильдии кинокритиков России Кирилл Разлогов. До 2013 года он возглавлял Российский институт культурологии. Разлогов был автором и ведущим программы «Культ кино» на канале «Культура», а также написал почти 20 книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.

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