Горняк22: Энергетики рассказали, что 20 градусов тепла в квартирах барнаульцев – это норма

Отопление. Батарея. Тепло Фото: Толк

В компании отметили, что если все жители дома захотят увеличить подачу тепла, то это можно сделать через управляющую организацию

В СГК Барнуал рассказали, какую температуру в квартирах можно назвать оптимальной или допустимой, сообщает Telegram-канал компании.

Так, по официальным нормативам, оптимальная температура – это та, при которой 80% людей не испытывают дискомфорта при долгом нахождении в помещении. В настоящее время это +21…+23 градуса.

Допустимая температура, в свою очередь, может вызывать дискомфорт, но при этом не может повлиять на состояние здоровья. Она держится на уровне +20…+24 градуса. Кроме того, для угловых комнат существует отдельный норматив в +22 градуса.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле 19 многоквартирных домов остаются без отопления из-за аварий на сетях. В СГК рассказали, что локальные повреждения оперативно устраняются. Аварийные бригады работают круглосуточно. При этом все образовательные организации и учреждения здравоохранения подключены на 100%.

ТОЛК