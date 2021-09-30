Горняк22: «Повышение зарплат и перепись»: Что изменится в жизни россиян после 1 октября

Осень Фото: Анна Меньшикова

С 1 октября бесплатные прививки, которые включили в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать и в частных клиниках

С 1 октября в России ежемесячные выплаты после рождения или усыновления первого или второго ребенка будут поступать на карту «Мир». Пособие доступно для семей с низким доходом, сообщает «Слово и Дело».

Сотрудникам ФСИН, военнослужащим, таможенникам и полицейским со спец званиями повысят зарплату на 3,7%. Кроме того, прибавку к пенсии получат военные пенсионеры.

Проиндексируют зарплату и работникам некоторых бюджетных учреждений. Денежную прибавку получат сотрудники учреждений социальной сферы, спасательных центров МЧС, реабилитационных центров для инвалидов, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метеорологии и испытаний Росстандарта и гидрометеорологической службы.

Кроме того, с 1 октября банки должны будут обеспечить клиентам возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кодов через Систему быстрых платежей.

Россияне также получат возможность бесплатно смотреть в интернете ТВ каналы первого (Первый канал, НТВ, «Россия-1») и второго (ТНТ, РЕН ТВ, СТС) мультиплекса.

С 5 октября Россия возобновляет полёты в Данию, Новую Зеландию, ЮАР, Перу и Джибути.

15 октября начинается всероссийская перепись населения. Переписчики совершат поквартирный обход. Пройти её также можно будет на сайте «Госуслуги». Перепись продлится до 14 ноября.

С 28 октября изменится процесс государственной регистрации недвижимости. Подавать документы о госрегистрации прав можно будет через нотариуса. Для регистрации второго и последующего Договора долевого участия после регистрации первого ДДУ с участником долевого строительства определили сроки в пять рабочих дней для бумажного заявления, три рабочих дня для заявления в электронной форме и семь рабочих дней при подаче заявления через МФЦ.

Ранее синоптики пообещали зиму теплее нормы на территории Сибири. По словам специалистов, на севере Урала и в Сибири ожидается температура выше средних многолетних значений. В Гидрометцентре также рассказали, что февраль 2022 года может стать теплее прошлогоднего на большей части страны.

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