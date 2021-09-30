Горняк22: Части барнаульцев 1 октября на сутки отключат воду

Вода. Кран Фото: pixabay.com

Среди попадающих под отключение участков – часть Павловского тракта, улица Фурманова и проспект Красноармейский от проспекта Строителей до улицы Песчаной

У части жителей Барнаула на сутки отключат воду из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Ресурса не будет с 9.00 1 октября до 9.00 2 октября.

Список попадающих под отключение участков мэрия публикует на своем сайте. Горожан просят заблаговременно сделать запасы воды.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что алтайское село оказалось без тепла при +5 за окном.

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