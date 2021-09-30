Горняк22: В Алтайском крае сентябрь завершится дождями со снегом и похолоданием
Цветы Фото: Виталий Барабаш
В регионе устанавливаются стабильные ночные заморозки, а днём, по прогнозу синоптиков, температура воздуха в начале октября не превысит +6 градусов
Днем 30 сентября в отдельных районах Алтайского края ожидаются небольшие дожди, утром, возможно, с мокрым снегом. В утренние часы также местами возможен туман. Температура воздуха составит +6…+11 градусов. Ветер западный, с порывами до 13 м/с, сообщает ЦГМС региона.
В Барнауле в четверг воздух прогреется всего до +6…+8 градусов. В начале дня вероятны осадки в виде небольшого дождя. Ветер подует западный, 3-8 м/с.