Горняк22: День интернета в России 2021: история и интересные факты

Ноутбук. Работа Фото: Firmbee с сайта Pixabay

30 сентября в России отмечают День интернета. «Толк» подготовил подборку самых интересных фактов о том, без чего уже не может представить свою жизнь каждый человек

История Дня интернета в России

В России праздник появился в 1998 году. Тогда фирма IT Infoart Stars предложила другим фирмам назначить 30 сентября «Днем интернета» и провести перепись населения русскоязычного интернета. Доступ к Интернету, по данным той переписи, в 1998 году имел миллион россиян. Об этом пишет портал calend.ru.

10 интересных фактов об интернете

Количество устройств, подключенных к интернету, превышает количество людей на планете.

Около половины все пользователей интернета имеют аккаунты в Facebook.

Количество проиндексированных страниц составляет 6,18 млрд, по данным 2020 года.

Для того, чтобы набрать первых 50 миллионов пользователей интернету потребовалось 5 лет. Для сравнения у телевидения на это ушло 13 лет.

Треть от всех поисковых запросов направлена на поиск эротических материалов.

Каждую минуту в YouTube загружают около 15 часов видеоматериалов по всему миру.

Первый смайлик в Сети отправил Кевин Маккензи в 1979 году.

Каждую минуту появляется 70 новых блогов.

Самое большое интернет-кафе в мире находится в Нью-Йорке. Для пользователей там представлено 630 компьютеров.

Каждая восьмая пара знакомится через интернет.

Источник

ТОЛК