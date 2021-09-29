Горняк22: «Вытащили женщину»: перед Сростками перевернулась и загорелась легковушка

ДТП перед Сростками Фото: кадр из vk.com

Очевидцы аварии рассказали, что из Renault Logan удалось достать женщину. Ее госпитализировали. О других пострадавших пока не сообщили

28 сентября в Алтайском крае перед селом Сростки автомобиль Renault Logan съехал в кювет, перевернулся и загорелся в кювете после ДТП, сообщает «В КУРСЕ 22 | Работа Барнаул».

По словам очевидцев, водитель авто не справился с управлением и слетел в кювет. После этого автомобиль загорелся. На месте работает пожарная машина.

Стало известно, что из автомобиля вытащили женщину. Она жива. Ее увезла скорая помощь.

Ранее в Барнауле Nissan столкнулся с трамваем и заблокировал движение на линии. По словам очевидцев, в ДТП пострадала беременная женщина. Авария произошла на пересечении улиц Антона Петрова и 42-й Краснознаменной бригады.

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