Горняк22: В новом созыве АКЗС возрастет число вице-спикеров и комитетов

Здание АКЗС Фото: Виталий Барабаш

Руководящие посты, в том числе оплачиваемые ставки, могут достаться представителям «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»

В Алтайском краевом заксобрании (АКЗС) будет два заместителя председателя вместо одного, как в прошлом созыве, а число комитетов возрастет с семи до девяти, сообщают источники «Толка». Такие решения могли принять для того, чтобы удовлетворить амбиции в том числе оппозиционных фракций, голоса которых нужны будут потерявшей большинство «Единой России» для принятия кадровых и других решений.

Два вице-спикера

Вице-спикерами могут стать Юрий Кропотин от КПРФ и депутат от единороссов. Но кто именно из них, еще решается. Пост вице-спикера могут занять Сергей Приб, Ирина Солнцева, Денис Голобородько.

Напомним, 27 сентября Сергей Приб, руководивший фракцией «Единая Россия» в прошлом созыве, сообщил «Толку», что не претендует на пост спикера и намерен просто представлять округ.

Ирина Солнцева, которая, по данным инсайдеров, активно претендовала на пост зампреда АКЗС и заняла в этом вопросе якобы активную позицию, рассказала «Толку», что претендует только на руководство комитетом.

В КПРФ сразу заявляли, что будут выдвигать претендента на пост председателя парламента Юрия Кропотина. Он же в случае непрохождения его кандидатуры должен претендовать на кресло зама.

Девять комитетов

Предлагается сформировать следующие комитеты.

По правовой политике, государственному устройству и местному самоуправлению (объединили два комитета прошлого созыва – правовой и местного самоуправления). Его может возглавить либо Голобородько (был главой правового в прошлом составе), либо Антон Васильев, сейчас – руководитель юридического института АлтГУ.

(объединили два комитета прошлого созыва – правовой и местного самоуправления). Его может возглавить либо Голобородько (был главой правового в прошлом составе), либо Антон Васильев, сейчас – руководитель юридического института АлтГУ. По бюджету, налоговой и экономической политике . В числе претендентов на пост руководителя – или тот же Васильев, или Иван Мордовин (в прошлом созыве был зампредом комитета по местному самоуправлению).

. В числе претендентов на пост руководителя – или тот же Васильев, или Иван Мордовин (в прошлом созыве был зампредом комитета по местному самоуправлению). Комитет по промышленности, предпринимательству и туризму . Его может возглавить Владимир Семенов из ЛДПР, руководивший фракцией в прошлом созыве.

. Его может возглавить Владимир Семенов из ЛДПР, руководивший фракцией в прошлом созыве. Комитет по строительству, ЖКХ и транспорту . Здесь главный кандидат на пост председателя – Игорь Панарин.

. Здесь главный кандидат на пост председателя – Игорь Панарин. Комитет по аграрной политике и природопользованию планируют оставить за Сергеем Серовым, который возглавлял его и в предыдущем созыве, но был еще и единственным вице-спикером.

планируют оставить за Сергеем Серовым, который возглавлял его и в предыдущем созыве, но был еще и единственным вице-спикером. Комитет по здравоохранению . Им будет руководить или 74-летний Александр Лазарев (он же был главой и в прошлый раз), или – вероятнее всего – Владимир Лещенко, замминистра здравоохранения края.

. Им будет руководить или 74-летний Александр Лазарев (он же был главой и в прошлый раз), или – вероятнее всего – Владимир Лещенко, замминистра здравоохранения края. Комитет по социальной политике , скорее всего, «достанется» Ирине Солнцевой (была зампредом в комитете по здравоохранению).

, скорее всего, «достанется» Ирине Солнцевой (была зампредом в комитете по здравоохранению). Комитет по образованию и науке . Его председателем может стать справедливоросс Александр Молотов (был зампредом бюджетного комитета в прошлом созыве и лидером фракции).

. Его председателем может стать справедливоросс Александр Молотов (был зампредом бюджетного комитета в прошлом созыве и лидером фракции). Комитет по спорту, культуре и молодежной политике. Кандидаты на пост главы – Татьяна Ильюченко (руководила социальным комитетом в прошлом составе) или Иван Нифонтов (перешел в АКЗС из Барнаульской гордумы).

Эти предложения планируют согласовать 28 сентября сначала у губернатора, а затем рассмотреть на заседании президиума реготделения партии власти.

Первая сессия, где будут приняты главные кадровые решения, пройдет 7 октября.

ТОЛК