Горняк22: На Алтае дети из яслей остались без присмотра и ушли из детсада

Ребенок на прогулке Фото: pixabay.com

Ворота детского сада во время дневной прогулки были открытыми, а за детьми никто из воспитателей не смотрел. Малыши отправились гулять по улицам села

Воспитанников ясельной группы одного из детских садов в селе Шебалино Республики Алтай полицейский обнаружил на улице села, сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на данные прокуратуры республики. Полицейский доставил детей в отделение, откуда их забрали родители. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Выяснилось, что во время дневной прогулки детей ворота детского сада на замок не закрыли. С детьми на прогулке тоже никого из воспитателей не было, потому они смогли выйти за пределы детского учреждения.

Прокуратура вынесла представление начальнику управления образования администрации Шебалинского района, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены заведующая детским садом и шесть сотрудников, в том числе воспитатели и охранник.

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