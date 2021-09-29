Горняк22: Пассажирский автобус в Бийске въехал в стену пятиэтажного дома

ДТП в Бийске Фото: Скриншот видео

ДТП случилось на улице Ленинградской, которая в Бийске считается одной из самых аварийных, несмотря на совсем не интенсивное движение и расположенность в спальном районе

Днем 28 сентября в Бийске пассажирский автобус «ПАЗ» столкнулся с автомобилем такси – водитель последнего с правой полосы пытался повернуть во дворы и был подбит автобусом. Об этом сообщает бийская группа drom22.

Уворачиваясь от удара, водитель автобуса вылетел на тротуар и въехал в стену жилого пятиэтажного дома. Водитель такси, пытаясь притормозить, помял левый бок, у автомобиля разбито лобовое и боковое стекла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дром Новости Бийск (@drom_22_biysk)

О том, есть ли в этом ДТП пострадавшие, не сообщается.

Бийчане в комментариях пишут, что «вот вам и автобус с доставкой на дом» и что «в Бийске небезопасно ездить ни в каком транспорте – ни в такси, ни в автобусах».

Это уже далеко не первая авария на довольно тихой и малопроезжей улице Ленинградской в наукограде. Только за последние пару месяцев здесь в ДТП попали сразу несколько автобусов – от «Газели» до «ПАЗа».

ТОЛК