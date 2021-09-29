Горняк22: В Барнауле грузовик насмерть сбил мужчину, перебегавшего через дорогу

ДТП на проспекте Космонавтов Фото: Инцидент Барнаул

Как рассказали очевидцы, мужчина в неположенном месте перебегал проспект Космонавтов в Барнауле и попал под колеса фуры

Днем 28 сентября на проспекте Космонавтов в Барнауле грузовой автомобиль с прицепом насмерть сбил мужчину, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Пешеход оказался прямо под колесами грузовика. Он погиб до приезда бригады скорой медицинской помощи.

На месте ДТП работает полиция. Есть вероятность затрудненности движения по проспекту.

Чуть позже в ГИБДД Барнаула прокомментировали смертельное ДТП на проспекте Космонавтов. 65-летний водитель грузовика «МАЗ» около трех часов дня допустил наезд на мужчину, личность которого сейчас устанавливается.

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, подтвердили сотрудники Госавтоинспекции.

ТОЛК