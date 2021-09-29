Горняк22: В Бийске на торги выставили имущество комбината школьного питания

Комбинат школьного питания "Маяк" Фото: "Бийский рабочий"

С апреля 2020 года поставщики пытаются взыскать с муниципального предприятия долги по договорам поставки, а также за оказанные услуги – например, за охрану

В Бийске на торги выставили имущество комбината школьного питания «Маяк» – через две недели должен состояться аукцион в рамках процедуры банкротства предприятия, сообщает «Бийский рабочий». Минувший год предприятие закончило с убытками более чем в 12 млн рублей.

На торги выставлено здание предприятие (за него просят 4 млн руб), а также две «Газели» и право аренды на столовую предприятия (1,2 млн рублей). Вместе с этим конкурсный управляющий предприятия распродает и другое его имущество – кухонный инвентарь, технику, продукты питания.

Сейчас предприятие не работает, рынок школьного питания поделили между собой другие операторы – все частные.

При этом продажа имущества и недвижимости предприятия вряд ли покроет его долги, тем более число кредиторов постоянно растет. Задолженность по заработной плате, по данным «БР,» превышает 11 млн рублей, перед поставщиками – 7 млн рублей, по налогам и сборам – 4,9 млн рублей.

Аукцион состоится через две недели – 12 октября. Однако покупатели на мелкое имущество находятся уже сейчас – так, по данным «БР,» хозяйственный инвентарь и посуду раскупают другие оставшиеся на рынке операторы школьного питания.

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