Горняк22: На бийском кладбище ухоженные могилы засыпали кучами глины

Кладбище в Бийске Фото: Инцидент Бийск

Копщики могил на городском кладбище рыли ямы для погребения бездомных, а землю и глину сбрасывали на те захоронения, что были рядом. В администрации города пообещали разобраться в произошедшем

В соцсетях бийчане пожаловались на «беспредел» на городском кладбище Северное. Об этом они написали в группе «Инцидент Бийск».

По словам одной из семей, приехав навестить могилу своего родственника, они были неприятно удивлены: погребение засыпано глиной до самого верха, у могил рядом сломаны столики и надгробия.

Выяснилось, что рядом рыли ямы под место захоронения для бездомных, а землю, чтобы далеко не носить, просто бросали рядом, на блжайшие захоронения.

В администрации Бийска ИА «Банкфакс» такую информацию подтвердили – землю с ухоженных могил обещают убрать до 1 октября. Городские кладбища обслуживает муниципальное предприятие «Память» – после проведенной проверки на предприятии подтвердили факт заваливания могил землей, рассказали в бийской мэрии.

Бийчане в комментариях пишут, что вообще в городе острая нехватка места под захоронения – кладбище всего одно, и оно уже переполнено. Расширять кладбище дальше у администрации Бийска нет права – рядом граница муниципальных земель, а через пару лет оно просто исчерпает свои площади.

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