Горняк22: Российский турист утонул в Абхазии во время шторма
Вода Фото: pixabay.com
Российское посольство в Абхазии ранее призывало туристов не плавать во время неблагоприятных погодных условий и там, где купание запрещено
27 сентября в Абхазии 40-летний российский турист утонул во время купания в море, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Стало известно, что ЧП произошло в Новом Афоне во время шторма. Пострадавший был жителем Курска. В настоящее время в полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Официально купальный сезон в Абхазии закрывается 28 сентября.
Ранее «Толк» сообщал, что расстрелявший коров в Горном Алтае новосибирец отделается штрафом. По его словам, он начал стрелять по коровам, чтобы прогнать их с проезжей части. Мужчине грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.