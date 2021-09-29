Горняк22: Российский турист утонул в Абхазии во время шторма

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Российское посольство в Абхазии ранее призывало туристов не плавать во время неблагоприятных погодных условий и там, где купание запрещено

27 сентября в Абхазии 40-летний российский турист утонул во время купания в море, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Стало известно, что ЧП произошло в Новом Афоне во время шторма. Пострадавший был жителем Курска. В настоящее время в полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Официально купальный сезон в Абхазии закрывается 28 сентября.

Ранее «Толк» сообщал, что расстрелявший коров в Горном Алтае новосибирец отделается штрафом. По его словам, он начал стрелять по коровам, чтобы прогнать их с проезжей части. Мужчине грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

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