ГОРНЯК22 29.09.2021
Общество

Горняк22: Российский турист утонул в Абхазии во время шторма

Горняк22
9 часов Ago

Вода Фото: pixabay.com

Российское посольство в Абхазии ранее призывало туристов не плавать во время неблагоприятных погодных условий и там, где купание запрещено

27 сентября в Абхазии 40-летний российский турист утонул во время купания в море, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Стало известно, что ЧП произошло в Новом Афоне во время шторма. Пострадавший был жителем Курска. В настоящее время в полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Официально купальный сезон в Абхазии закрывается 28 сентября.

Ранее «Толк» сообщал, что расстрелявший коров в Горном Алтае новосибирец отделается штрафом. По его словам, он начал стрелять по коровам, чтобы прогнать их с проезжей части. Мужчине грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

ТОЛК

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