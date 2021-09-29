Горняк22: Туриндустрия Алтайского края находится в стадии «реабилитации»

Яровое Фото: сообщество "Яровое Озеро" в vk.com

По сравнению с 2020 годом туристический поток в Алтайский край вырос на 40%, но выйти на допандемийный уровень региону пока не удалось

Туристическая отрасль Алтайского края все еще не вышла на допандемийный уровень. Летом 2021 года регион посетило 890 тыс. человек – на 40% больше, чем годом ранее. Однако это все равно не дотягивает до уровня 2019 года, сообщил в ходе пресс-конференции 27 сентября начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых.

На падении спроса туруслуг, отметил он, по-прежнему сказываются ковидные ограничения. Например, этим летом отменили масштабные событийные мероприятия, кроме того, пока на паузе иностранный въездной туризм.

«Говорить о том, что отрасль полностью восстановилась, пока рано, так же как и по всей России. Тем не менее мы видим, что ситуация стабилизировалась, но сфера туризма пока не вернулась к допандемийному уровню», – отметил Дешевых.

С его слов, после закрытия границ особый интерес россияне проявили к соленым озерам Алтайского края. Только на Большом Яровом численность отдыхающих в день доходила до 15 тыс. человек. На Гуселетовских озерах – до 12 тысяч, примерно столько же на Завьяловских.

«Примерно 60-70% гостей – это жители Сибирского федерального округа: Новосибирская, Томская, Омская области, Красноярский край. Санаторно-курортное лечение пользуется популярностью у северян: Ханты-Мансийск, Якутия, Тюмень, Нижневартовск», – уточнил Дешевых.

Кроме того, по словам чиновника, в последнее время значительно вырос турпоток из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны.

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