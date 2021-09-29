Горняк22: На барнаульских улицах высаживают 500 новых деревьев

Новые деревья Фото: barnaul.org

Всего осенью планируется высадить порядка 500 деревьев высотой три и полтора метра. На улицах города появятся новые яблони, тополя, рябины, ивы, ели и ясени

В Барнауле начали высаживать деревья в сквере Жукова на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР, сообщает пресс-служба мэрии города. Всего этой осенью планируют высадить около 500 деревьев.

По словам специалистов «Благоустройства и озеленения», для города они выбирают деревья, которые устойчивы к городской среде и не требуют особого ухода.

Молодые деревья появятся также на проспектах Ленина и Строителей, на Змеиногорском и Павловском трактах, на улицах Антона Петрова, Взлетной, Попова, Пролетарской, 8 Марта, 280-летия Барнаула, Молодежной и Солнечной Поляне, а также вдоль реки Барнаулки по улице Челюскинцев.

Накануне рабочие завершили посадку кустарников. Около тысячи кустов пузыреплодника и сирени высадили на улицах Энтузиастов, 280-летия Барнаула, Чудненко и Панфиловцев. По сотне кустов появилось на проспекте Ленина от площади Октября до улицы Пионеров и на Змеиногорском тракте от улицы Аванесова до психоневрологического диспансера.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле выберут территории для реализации инициативных проектов. В городской комитет общественных связей и безопасности поступило 26 заявок, среди которых есть предложения благоустройства действующих детских и спортивных площадок, а также создания новых территорий.

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