Горняк22: Новый ведущий и тик-ток команда: чем удивил зрителей новый сезон «Форт Боярда»

Шоу "Форт Боярд" Фото: Скриншот видео

27 сентября на экраны вернулось легендарное шоу «Форт Боярд». Знаменитая телеигра будет выходить в эфир канала СТС по понедельникам

Кто стал новым ведущим шоу «Форт Боярд»

Второй сезон телеигры на СТС будет вести популярный актер Сергей Бурунов. Он заменил Сергея Шнурова, который был ведущим первого сезона.

Известно, что в одном из выпусков программы Бурунов впервые в истории телеигры заменит одного из участников в одном из самых экстремальных заданий. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала СТС.

«Я всегда переживаю, когда вижу, как коллеги соглашаются на подобные авантюры. Все может случиться: вывихнул ногу, упал, растянул что-то. И тогда из профессии выпадаешь на время. Есть еще моменты, как говорит мой директор, «кармического облачка», которые происходят с определенными людьми. Вот ни с кем не происходят, а со мной происходят. Это тоже пугало. До сих пор не понимаю, как решился», – рассказал актер.

Кто принял участие в первой серии «Форт Боярда»

В первом выпуске второго сезона популярной телепрограммы собралась самая юная команда в истории игры. В нее вошли популярные блогеры Валя Карнавал, Никита Шкоркин, Кирилл Колесников, Ксения Прокофьева и Маргарита Дьяченкова.

Какие испытания ждут участников игры «Форт Боярд»

Шоу «Форт Боярд» Фото: Скриншот видео

По правилам шоу, в каждом выпуске герои ищут ключи, которые спрятаны в комнатах с испытаниями. Эти ключи помогут участникам в финале открыть сокровищницу и собрать слово-пароль.

Кроме катапульты и других известных испытаний, в новом сезоне звезд ждут новые экстремальные челленджи. Например, перевернутая комната, затопленное метро форта и телефонная будка, парящая над океаном. Все задания связаны с преодолением собственных страхов и фобий.

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