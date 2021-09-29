Горняк22: В ноябре 2021 года стартует новая программа туристического кешбэка на Алтае

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Программа компенсации за отдых в 2022 году не будет «антикризисной». На этот раз основная цель реализации проекта – обеспечить турпоток в межсезонье

Программу туристического кешбэка в 2021 году пришлось завершить преждевременно, так как средства, которые выделил федеральный бюджет на компенсацию отдыха на территории страны, россияне израсходовали.

Новый этап проекта стартует в ноябре-декабре, но он уже не будет носить антикризисный характер. Как рассказал 27 сентября на пресс-конференции начальник управления по туризму и курортной деятельности Евгений Дешевых, на этот раз основная цель – заполнить туробъекты в период наименьшей загруженности.

2020 год не был показательным для полного раскрытия потенциала туристического кешбэка из-за ограничений, введенных в связи с пандемией. 2021 год, со слов Дешевых, показал, что данный проект очень востребован у россиян. Деньги, которые государство выделило на компенсацию за отдых, были израсходованы до начала старта нового кешбэка.

«В 2020 году в программе приняли участие шесть туроператоров Алтайского края, которые в общей сложности реализовали 500 турпакетов. В 2021-м их было восемь, а турпакетов продано более пяти тысяч», – отметил начальник управления по туризму.

Ранее «Толк» сообщал, что туротрасль Алтайского края все еще не вышла на допандемийный уровень. Летом 2021 года регион посетило 890 тыс. человек – на 40% больше, чем годом ранее. Однако это все равно не дотягивает до уровня 2019 года.

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