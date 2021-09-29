Горняк22: Ремонт моста в Заринске затянется еще на год из-за проблем с подрядчиком

Строящийся мост через Чумыш в Заринске Фото: Скриншот видео "Вести-Алтай"

Из-за недостроенного моста жители Заринска вынужденно делают крюк в 10 километров, чтобы попасть из одного микрорайона города в центр

Сдать мост через реку Чумыш в Заринске обещали в этом году, однако подрядчик тянет со сроками, сообщают «Вести-Алтай».

Мост, ведущий из микрорайона Северного, – муниципальный объект, его ремонтируют за счет средств региона. Теперь жителям придется ждать еще год окончания работ – контракт с прежним подрядчиком муниципалитет расторг и начал искать новую организацию. Работы смогут закончить лишь в 2022 году.

Закрытым более чем на полтора года мостом пользовались пять тысяч жителей города – так они добирались в поликлиники, школы, на работу, здесь же проходили два маршрута общественного транспорта. Сейчас им приходится делать огромный крюк в 10 км, чтобы попасть к другому мосту.

Однако у компании из Новосибирска, которая предложила минимальную сумму на аукционе, проблемы начались еще на старте. Сейчас мост сделан только на четверть. Договор с новосибирцами мэрия расторгла, а летом провела новый аукцион.

Его выиграло предприятие Барнаульское ДСУ №4. 1 октября компания заведет в Заринск технику и строительные бригады. Работы будут продолжаться и осенью, и зимой – сезонности в возведении мостов нет.

ТОЛК