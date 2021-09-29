Горняк22: Чем опасен ретроградный Меркурий в сентябре 2021 и сколько времени это продлится

Планета. Космос Фото: Pixabay

«Прессинг Меркурия» ощутят на себе многие сферы жизни – коммуникация, путешествия, бизнес, личные отношения. Разбираемся, как пережить ретроградный Меркурий с наименьшими потерями

Когда ретроградный Меркурий в сентябре 2021

С понедельника, 27 сентября 2021 года, Меркурий, «отвечающий» за торговлю, путешествия, общение и мышление, стал ретроградным. В таком состоянии планета пробудет по 18 октября, пишет Dailyhoro.ru.

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Что такое ретроградный Меркурий и почему о нем все говорят

Ретроградный Меркурий в настоящее время стал известным мемом, на который принято списывать все проблемы, трудности, ссоры. Однако астрологи предупреждают: многим людям будет не до шуток.

Наблюдателю с Земли кажется, что Меркурий движется в обратном направлении. Однако планета не может свернуть с орбиты, это просто оптическая иллюзия. Это «обратное» движение в зодиаке и называют ретроградностью.

Когда ретроградный Меркурий 2021 наиболее опасен

Меркурий будет ретроградным до середины октября, но самой опасной станет первая неделя, пока энергетика планеты не успокоится.

Для кого опасен ретроградный Меркурий 2021

«Ретроградный Меркурий всегда сложен для таких знаков, как Близнецы и Девы, потому что для этих знаков планета является практически ключевой», – рассказала астролог Светлана Драган «Москве 24».

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий

С 27 сентября по 18 октября астрологи не рекомендуют начинать новые проекты, открывать бизнес, подписывать крупные контракты, оформлять кредиты. Принятие важных решений тоже лучше отложить.

«Любой бизнес может испытывать на себе прессинг Меркурия, прежде всего нельзя ничего запускать в это время: запускать бизнес, давать ход делам», – рассказала астролог Светлана Драган.

В период ретроградного Меркурия специалисты не советуют проявлять никакой чрезмерной активности, пишет online47.ru.

А чем хорош ретроградный Меркурий

Ретроградность – это не обязательно плохо и опасно, пишет издание topspb.tv. Этот период хорош для переосмысления. Ретроградный Меркурий способствует успехам в интеллектуальной работе.

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