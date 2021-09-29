Горняк22: В Барнауле обнаружили источник зловонных отходов, которые сливали в Обь
Мост через Обь. Барнаул Фото: pixabay.com
Зловонные стоки, от которых воняло канализацией и химией, были обнаружены неподалеку от пляжа «Водный мир», рядом же находится крупный строительный гипермаркет
Алтайский Росприроднадзор выявил превышение загрязняющих веществ в пробах воды, которые взяты из реки Оби, сообщают «Вести-Алтай». В сентябре представители краевой Федерации зимнего плавания нашли на берегу старые трубы, из которых вытекала зловонная жидкость.
Как рассказали представители Росприроднадзора, проверка была проведена после информации в СМИ. Факты сброса вредных веществ в Обь подтвердились. В пробах воды было найдено превышение концентрации загрязняющих веществ.
Сейчас природоохранные структуры устанавливают собственника сооружений, из которых осуществлялся сброс сточных вод. Лица, допустившие нарушения, будут привлечены к административной ответственности.
О каких загрязняющих веществах идет речь, в ведомстве не уточнили, как и не назвали предприятия или собственника, который осуществлял выбросы.