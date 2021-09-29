Горняк22: Чем удивил гостей новый фестиваль «Дни Алтайского сыра»

Сыр. Дегустация Фото: Фестиваль "Дени Алтайского сыра"

25 сентября завершился фестиваль «Дни Алтайского сыра», который в этом году проходил в новом, необычном для себя формате – в сети Интернет на площадке «Инстаграм»!

Чем удивил фестиваль и что запомнилось нашим посетителям?

24 сентября, 15:00

Фоторепортаж. Как прошли экскурсии к алтайским сыропроизводителям

21 и 22 сентября в рамках фестиваля «Дни Алтайского сыра» состоялись две экскурсии на заводы алтайских сыропроизводителей

Для начала немного цифр:

11 дней длился фестиваль;

семь ведущих региональных производителей сыров представили свою продукцию;

более 1 700 подписчиков в аккаунте @altay_cheese_fest и более 30 тысяч охватов пользователей сети «Инстаграм»;

совершили три экскурсии на сырные заводы;

провели два винных и кулинарных вечера, где сыр был основным блюдом;

организовали детский мастер-класс по сыроделию;

продегустировали сыры в трех торговых сетях: «Мария-Ра», «Магнит» и «Пятерочка»;

разыграли более 50 килограммов сыра;

больше четырех тысяч жителей и гостей краевой столицы получили буклеты с рецептами блюд с алтайскими сырами.

За 11 дней фестиваля у каждого онлайн– и офлайн-посетителя была уникальная возможность познакомиться не только с продуктами производителей, но и с самим предприятием – особенно активные пользователи смогли заглянуть в закулисье алтайского сыроварения, приняв участие в живой экскурсии на предприятие.

Сыр. Дегустация Фото: Фестиваль «Дени Алтайского сыра»

Так, например, генеральный партнер и соорганизатор фестиваля компания «Киприно» открыла свои двери на заводе «Троицкий маслосыродел», в котором стартовала первая экскурсия. Участников поразили масштабы предприятия, высокотехнологичное безотходное производство – молочная сыворотка после переработки молока используется для получения кондитерских изделий. На заводе установлены современные нанофильтрационные установки, позволяющие сгущать образующуюся в процессе производства сыров сыворотку и отправлять ее на сушку. Экскурсия завершилась вкуснейшей дегустацией сыров: Швейцарский, Голландский, Молочный, Сливочный, Алтайский и Гран-При. Напомним, именно сыр «Гран При» взял Гран-При на конкурсе «Сыры Сибири 2021» в номинации «Лучшие образцы сыров с высокой температурой второго нагревания», состоявшемся в краевой столице в августе. Каждый гость получил комплимент от завода – набор вкуснейших сыров. На всех фестивальных мероприятиях компания знакомила участников со своей линейкой сыров «Алтайская коллекция», а на телеканале «Катунь 24» в программе «На кухне с «Марией-Ра» был приготовлен фирменный кипринский бутерброд.

Барнаульский Молочный комбинат пригласил участников фестиваля на Быстрянский маслосырзавод. История этого завода, входящего в объединение, насчитывает более девяноста лет, недавно здесь провели реновацию производства. На экскурсии посетители узнали, что традиции сыроварения были переданы сыроварам швейцарцами. Особым вниманием участников фестиваля пользовались выдержанные сыры линейки Romber Premium: с добавлением козьего молока и с пажитником.

Новоалтайский маслосырзавод провел экскурсию по своему еще сравнительно молодому производству – завод был построен с нуля в 2018 году на территории особого социально-экономического развития в Новоалтайске. Интересным для посетителей оказался тот факт, что на предприятии работают по испанским технологиям и авторским рецептурам! Для изготовления твердых сыров завод использует свою собственную уникальную разработку – рустикальную форму «Манчего», особенностью которой является трафарет из травы эспарто и прессованная доска с пшеничным оттиском. На дегустациях и мероприятиях сыровары презентовали свои сыры «Васабич» и «Аджарио», необычный вкус которых создается за счет добавления японского хрена и грузинской аджики.

Производство сыра. Экскурсия Фото: Pixabay

Другие участники-производители сыров удивляли посетителей на дегустациях, мастер-классах, кулинарных и винных вечерах.

Сыры знакомые с детства – это вкусы сыров торгового дома «Столица Молока», который богат не только молочным, но и сырным ассортиментом. На дегустациях гости фестиваля знакомились с новинками полутвердых сыров компании: «Фаворит Мини» и «Гауда». Эти сыры пока не продаются в крупных торговых сетях, но их можно найти в некоторых розничных магазинах Барнаула и Новоалтайска.

Компания «Рикон» представила на фестивале ассортимент мягких сыров и известную многим сырную косичку ELLAZAN. 2021 год – юбилейный для предприятия, ему исполнилось 20 лет! Примечательно, что сыры, производимые предприятием, именуют «зимарёвскими» по месту их производства (поселок Зимари Калманского района). А собственной торговой маркой является название «Зимаречье».Своя сырьевая база – ключевое преимущество ООО «Рикон». На мощностях зимарёвского завода все собранное молоко перерабатывается в конечный продукт – сыр и сливочное масло. Особо отметим, что компания «Рикон» одна из первых в России начала выпускать сыр для жарки и гриля. Этот продукт используют в ресторанах края и подают гостям в качестве закуски.

Также подарками и дегустациями порадовали участников Салаирский маслосрызавод и завод плавленых сыров «Плавыч».

Четырнадцатый фестиваль сыра стал по-настоящему особенным: новый формат проведения, уникальные экскурсии, полезная информация, игры и викторины, щедрые подарки, дегустации, яркий арт-объект в центре города, сырный флеш-моб на улицах, бесплатные буклеты с рецептами от производителей, привлекательные акции в торговых сетях, и, конечно, разнообразие алтайских сыров! В очередной раз каждый мог убедиться, что Алтайский край – сырный край!

Несмотря на завершение фестиваля, аккаунт @altay_cheese_fest будет открыт – там собрано много вкусных рецептов, актуальная информация о точках продаж алтайских сыров, исторические факты и многое другое.

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