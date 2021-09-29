ГОРНЯК22 29.09.2021
Общество

Горняк22: Дожди и ветры возвращаются: 29 сентября в Алтайском крае до +13 градусов

Горняк22
10 часов Ago

Осень Фото: Анна Меньшикова

Относительно теплая погода продержится в регионе в последние дни сентября. Уже с 1 октября в крае ожидается похолодание до +4 градусов в дневные часы

29 сентября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +8…+13 градусов. На большей части территории региона пройдут небольшие, местами умеренные дожди, а утром – с мокрым снегом. Ветер подует юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с, порывы достигнут 16 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в среду около +9…+11 градусов. При этом днем возможен умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

ТОЛК

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