Горняк22: Дожди и ветры возвращаются: 29 сентября в Алтайском крае до +13 градусов

Осень Фото: Анна Меньшикова

Относительно теплая погода продержится в регионе в последние дни сентября. Уже с 1 октября в крае ожидается похолодание до +4 градусов в дневные часы

29 сентября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +8…+13 градусов. На большей части территории региона пройдут небольшие, местами умеренные дожди, а утром – с мокрым снегом. Ветер подует юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с, порывы достигнут 16 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в среду около +9…+11 градусов. При этом днем возможен умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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