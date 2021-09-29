Горняк22: Жители Барнаула не могут попасть на прием к врачу из-за «сезонного роста ОРВИ»

Поликлиника Фото: телеканал "Толк"

В минздраве Алтайского края проблему с плановой записью объясняют ростом заболеваемости. Пациенты же говорят о технических ошибках и бюрократии

В редакцию «Толка» поступают сообщения от барнаульцев, которые возмущены тем, что не могут попасть на прием в медицинские учреждения. В региональном минздраве объяснили, что плановый прием не ограничен, но в связи с ростом больных ОРВИ в городских поликлиниках есть «некоторая напряженность».

«Раньше можно было позвонить в поликлинику и записаться к специалистам. Пусть через две недели, но все же записаться. Теперь говорят, чтобы попасть к врачу, нужно приходить лично в поликлинику в 7.30. Иначе никак. Это крайне неудобно, да и пандемию никто не отменял», – написала в редакцию Наталья.

Многие возмущены тем, что телефону в медучреждение дозвониться «невозможно». Но и при личном визите это тоже не всегда удается.

«Сегодня специально пошла в поликлинику к 7.30, чтобы записаться к врачу. Просидела час в очереди за талоном в регистратуру и получила такой ответ: «Не записываем в связи с ковидом. Приходите утром». Это поликлиника РТИ, – рассказала пациентка из Барнаула Анна.

Еще одна жительница столицы края Елена рассказала, как пыталась записать к педиатру ребенка, чтобы взять справку в детский сад.

«Три дня я провисела на телефоне, пытаясь дозвониться до детской поликлиники №5 в Барнауле. В ответ – либо короткие гудки, либо режим ожидания. Заведующая отделением, до которой все же удалось дозвониться, пояснила, что у них большой поток больных детей. Посоветовала набраться терпения и звонить еще», – рассказала Елена.

Мария попробовала записать через Госуслуги супруга на прием к терапевту, но этого специалиста ни в одном из доступных по по месту жительства медучреждений не оказалось.

«Мне самой надо попасть к офтальмологу. Есть направление от гинеколога. Но через Госуслуги – нереально, нет специалиста. Зато есть кардиолог, невролог и другие «узкие» врачи. Классно, конечно, но мне нужен окулист! Взять талон можно только через терапевта, к которому тоже онлайн-запись недоступна. То есть мне надо во время пандемии посетить вместо одного врача двух, сидеть в двух очередях. Почему я должна лишний раз рисковать – пусть я привита от коронавируса, но другие ОРВИ и грипп никто не отменял», – возмущена Мария.

В минздраве Алтайского края пояснили, что ограничений по плановой медицинской помощи в связи с ковидом нет. Есть сезонный рост заболеваемости ОРВИ, из-за чего вырос наплыв пациентов в медучреждениях края. Медики, как отметили в ведомстве, «тоже люди и тоже болеют». Жителей Барнаула просят относиться к временным трудностям с пониманием.

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