ГОРНЯК22 29.09.2021
Общество

Горняк22: Всемирный день сердца 2021: топ-10 интересных фактов

Горняк22
10 часов Ago

Сердце. Рисунок Фото: Фото: pixabay.com

29 сентября отмечают Всемирный день сердца. «Толк» сделал подборку самых интересных фактов об одном из главных органов человека

История Всемирного дня сердца

Всемирный день сердца впервые отметили в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Акцию также поддержали Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО и многие другие. Об этом пишет портал calend.ru.

Праздник создали для того, чтобы повысить осознание опасности сердечно-сосудистых заболеваний, а также инициировать всеобъемлющие меры профилактики в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта. Девиз праздника: «Сердце для жизни!».

Обследование. Сердце1 Обследование. Сердце Фото: pexels.com

Топ-10 интересных фактов о сердце

  • Сердце мужчин немного крупнее, чем у женщин. Его вес примерно 310 грамм, а у представителей слабого пола – 240 грамм.
  • Мышечная ткань сердца после повреждений не подлежит восстановлению.
  • На поддержание работы сердца идет примерно 5% крови в организме.
  • Сердце на мгновение останавливается тогда, когда человек чихает.
  • Средняя длина человеческого сердца составляет примерно 12,7 сантиметров, а ширина – 7,5 сантиметров.
  • От болезней сердца скончалось больше людей, чем от всех войн вместе взятых.
  • Сердце может биться вне тела, потому что у него есть свои собственные электрические импульсы. Но это возможно только при условии, что у него есть достаточный запас кислорода.
  • Смех расслабляет стенки сосудов и способен на 20% ускорить ход крови по венам.
  • Самый негативный фактор для работы сердца – плохая экология.
  • Сердце таракана легло в основу создания нового прототипа искусственного сердца для людей. Дело в том, что у человека в сердце 4 камеры, а у таракана – 13.

Источник

ТОЛК

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